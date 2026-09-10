Pulisic, il ritorno si avvicina: Lazio possibile tappa per il rilancio
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Christian Pulisic è pronto al ritorno in campo dopo le assenze nelle prime 3 giornate di campionato
Christian Pulisic è ancora fermo a zero minuti stagionali, ma il rientro sembra avvicinarsi. L'americano, reduce da un infortunio e da una preparazione estiva incompleta, non è ancora al top per sostenere le richieste fisiche di Ruben Amorim nel 3-4-2-1.
Contro la Lazio potrebbe però arrivare il primo spezzone, anche se Alphadjo Cisse sta offrendo garanzie sulla trequarti. Amorim considera Pulisic ideale per il suo sistema grazie a dribbling e capacità di rifinitura. Intanto si prepara anche il tema rinnovo: Cardinale vuole trattenerlo e punta a un nuovo accordo.
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