Bianchin fa notare: "Amorim è proprio il contrario di Allegri: non fa 0-0 neanche davanti ai microfoni"

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Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes su Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes su Ruben Amorim, allenatore del Milan: “È il contrario di Allegri anche nell'aspetto comunicativo. Amorim non fa 0-0 ne in campo ne davanti ai microfoni. Anche in Inghilterra hanno sempre pensato questo di lui. Il portoghese va oltre alla domanda che gli viene posta e questo è solo che un bene per il mondo Milan. L’ex Manchester United è un tecnico che si prende più rischi, sia in campo che fuori, un po’ come faceva mister Allegri agli inizi quando non era conservativo”.

LE PAROLE DI AMORIM

Ruben Amorim, nel post-partita, è stato molto sincero e ha ammesso a DAZN che la squadra non meritava la vittoria: "Non meritavamo di vincere: se siamo onesti, penso che la Juventus non meritasse di perdere. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ma non siamo stati bravi con la palla. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo controllato la gara nel primo tempo ma poi, quando abbiamo iniziato a perdere molti palloni, abbiamo sofferto. Penso che non abbiamo giocato bene, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. Abbiamo conquistato un punto. Ovviamente dobbiamo fare meglio, ma ci serve tempo. È stata una partita dura".