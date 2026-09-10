Sabatini: "Rabiot dice che a Marsiglia giocasse trequarti, ma per me lì fa solo casino"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulle scelte di Amorim sulla trequarti.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulle scelte di Amorim sulla trequarti, per cui, contro la Juventus, sono stati schierati Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers senza grandi risultati: "Il Milan contro la Juventus ha fatto una partita solida, una partita come doveva fare. Sì, non divertente, anche se ci avevano promesso un Milan divertente e spettacolare. Ma questo dipende anche dagli uomini, dalla prestazione del singolo giocatore. Io ho qualche perplessità sulla partita contro la Juventus e vediamo se verranno risolte nella prossima contro la Lazio.

Allora, Rabiot: dicono che anche nel Marsiglia giocasse in quel ruolo, ma per me lì fa solo casino. Non sta vicino a Gonçalo Ramos e non si inserisce quando Ramos gli apre gli spazi. E Saelemaekers: per Rabiot io stravedo, ma anche Saelemaekers è un giocatore che mi piace molto. Anche lì, quando eravamo giovani c'erano dei giocatori che coprivano la fascia come il reggimano. Ecco, Saelemaekers mi sembra uno che sulla fascia, che sia destra o sinistra, è un gran giocatore. Quando gli dai la libertà di andare da altre parti fa confusione. Quindi mettere loro due in questo 3-4-2-1 a fare quel ruolo mi è sembrata una scelta un po' così".