Leao: debutto da dimenticare in Champions con il Galatasaray

Leao: debutto da dimenticare in Champions con il GalatasarayMilanNews.it
Oggi alle 12:12Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Il debutto in Champions League di Leao con la maglia del Galatasaray è da dimenticare

Serata complicata per Rafael Leao, protagonista di un debuto europeo poco brillante con il Galatasaray. L'ex Milan non è infatti riuscito ad incidere come sperato, e ha fativato a trovare spazio in una difesa ben organizzata come quella dello Sporting Lisbona. 

A rendere la notta ancora più difficile i fischi del pubblico di Lisbona, in una partita dal forte peso emotivo per il portoghese, essendo cresciuto calcisticamente nel club biancoverde. Leao ha ha anche provato qualche accelerazione, ma il suo resta comunque un esordio da dimenticare, con il Galatasarau che si aspettava un impatto diverso dalla sua nuova stella. 