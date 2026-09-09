Galatasaray, Leao rassicura: "Ho avuto un piccolo infortunio, ma ora sto bene e sono pronto per aiutare la squadra"

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Rafael Leao, attaccante del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona

In merito alla sua condizione e al suo arrivo al Galatasaray, Rafael Leao ha spiegato in conferenza stampa prima della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona: "Sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio, l'ho superato due settimane fa e ora sono tornato. Lo staff del Galatasaray mi ha aiutato a rientrare rapidamente e sono pronto per aiutare la squadra. Ringrazio il Galatasaray per tutto l'impegno nei miei confronti. Da due mesi volevano portarmi qui e ho sempre creduto nel progetto. Mi ha dato di nuovo la possibilità di giocare la Champions League. I tifosi sono incredibili, vivono il club fino in fondo" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

L'ex attaccante rossonero ha raccontato anche le emozioni di affrontare la sua ex squadra: "È una squadra che amo molto, ma oggi non posso concentrarmi sullo Sporting perché sono un calciatore del Galatasaray. Siamo venuti qui per vincere. Sarà una partita difficile, giocano un buon calcio e hanno giocatori di qualità. Dovremo rispettarli, ma anche mostrare le nostre qualità".