L'ex Milan Taarabt si ritira. Ecco il suo messaggio con l'annuncio

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Con un lungo post sui propri canali social l'ex Milan Adel Taarabt ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato

Adel Taarabt dice addio al calcio giocato. L'ex calciatore di Milan e Genoa, che negli ultimi anni di carriera ha giocato negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato la sua decisione sui canali social con un lungo messaggio: "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato: è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio è stato una parte così importante della mia vita per tanti anni. Mi ha regalato ricordi meravigliosi, mi ha permesso di incontrare persone incredibili e di vivere momenti che non dimenticherò mai".

"Voglio solo dire grazie a ogni squadra per cui ho giocato, a ogni allenatore, a ogni compagno di squadra, a ogni membro dello staff e, naturalmente, a ogni tifoso che mi ha dimostrato affetto lungo questo percorso", ha proseguito Taarabt, che ha ringraziato tutte le squadre per cui ha giocato: "A tutte le squadre che ho avuto l’onore di rappresentare, dal Lens allo Sharjah, grazie per aver fatto parte della mia storia".

Taarabt ha poi voluto fare una menzione d'onore anche alla sua Nazionale, il Marocco: "Rappresentare il Marocco avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ci sono stati momenti belli, momenti difficili, errori, serate fantastiche… di tutto. Ma questo è stato il mio percorso e non lo cambierei per nulla al mondo".