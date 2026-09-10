Fofana riparte dal Siviglia: prestito secco e voglia di rilancio
MilanNews.it
Ieri Youssouf Fofana si è presentato in conferenza stampa al Siviglia
Youssouf Fofana ha iniziato la sua nuova avventura al Siviglia, dove è arrivato dal Milan in prestito secco, senza diritto di riscatto. Il club rossonero continuerà a coprire il 92% dello stipendio del francese. Alla presentazione, Fofana ha raccontato di essersi convinto rapidamente dopo il contatto del Siviglia, sottolineando di aver percepito subito la volontà del club di puntare su di lui.
Intanto il Milan prepara la sfida contro la Lazio: Gabbia resta da valutare mentre Tomori, inizialmente tra gli esuberi, è stato reintegrato e sarà convocato, proprio come (già) a Torino contro la Juventus.
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