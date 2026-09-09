9 settembre 2001: SuperPippo Inzaghi segna il suo primo gol nel Milan
Il 9 settembre 2001, in occasione di Milan-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A, Filippo Inzaghi ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Il risultato finale della partita fu 5-2 per il Diavolo: SuperPippo siglò la terza rete milanista, gli altri furono segnati da Shevchenko (doppietta), Laursen e Serginho.
Il tabellino del match:
Milan-Fiorentina 5-2
Marcatori: 16’ e 53’ Shevchenko, 18 e 58’ Chiesa, 40’ Laursen, 45’ Inzaghi, 78’ Serginho.
MILAN (4-4-2): Abbiati; Helveg (79’ Roque Junior), Laursen, Maldini, Kaladze; Contra, Albertini (68’ Donati), Gattuso, Serginho; Shevchenko, Inzaghi (84’ Javi Moreno). Allenatore: Terim.
FIORENTINA (4-4-2): Taglialatela; Vanoli (54’ Morfeo), Adani, Pierini, Moretti; Di Livio, Amaral, Amoroso (72’ Rossitto), Rossi; Chiesa, Nuno Gomes (75’ Taddei). Allenatore: Mancini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan