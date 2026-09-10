Modric ha scelto di restare perché vuole vincere un trofeo con il Milan. Rakitic non ha dubbi: "State certi che ci riuscirà"

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Ivan Rakitic, ex compagno di nazionale di Luka Modric, è convinto che il croato riuscirà a vincere un trofeo con il Milan

Intervistato da gazzetta.it, Ivan Rakitic, grande amico ed ex compagno di nazionale di Luka Modric, ha rilasciato queste parole sugli obiettivi del campione croato: "Il finale della passata stagione è stato davvero un momento complicato per Luka. Il Milan era in difficoltà e lui era costretto fuori per un infortunio doloroso e delicato: non centrare la qualificazione alla Champions è stato deludente, ma al Mondiale è arrivato comunque carico e poi ha dato il suo contributo alla Croazia come sempre. Se non hai una testa da top player è complicato resettare tutto in pochi giorni. Lui è una garanzia e riesce a far rendere i compagni al meglio.

Modric ha detto che ha scelto di continuare perché vuole vincere un trofeo con il Milan? State certi che ci riuscirà: lui è un vincente e quando si mette una cosa in testa, la fa sempre. Lui può tutto e se pensi che la sua sia una missione impossibile, è proprio quello il momento in cui dà il meglio e ti sorprende. Il Milan ha una squadra forte e un allenatore che è preparato. In estate hanno lavorato bene e se continuano così, possono giocarsi le loro chance in chiave scudetto".