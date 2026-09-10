Il consiglio di Rakitic: "Smettiamo di chiedere a Modric quando si ritirerà, pensiamo a godercelo e basta"
Ivan Rakitic, ex compagno di nazionale di Luka Modric e grande amico del campione croato, intervistato da gazzetta.it, ha parlato così del centrocampista del Milan: "Basta guardarlo quando gioca per capire che è ancora innamorato del calcio: in mezzo al campo lui è felice e gli brillano gli occhi come ai bambini. Per lui l'età è semplicemente un numero perché è un professionista eccezionale e, facendo vita da super atleta, recupera velocemente. Magari non come un ragazzo di 22 anni, ma comunque cura ogni dettaglio alla perfezione: dall'alimentazione al riposo, dal recupero post partita alla prevenzione degli infortuni. Se non lasci niente al caso, è più facile durare più a lungo. Uno con le sue incredibili qualità non so quando rinascerà. Ho visto Juventus-Milan domenica e ha confermato di essere un giocatore importante per la squadra. Anzi, un leader assoluto.
Continuerà anche la sua carriera in nazionale? Per la Croazia è una bella notizia. Adesso però smettiamo di chiedergli quando intende ritirarsi: pensiamo a godercelo e basta. Non solo i tifosi del Milan e quelli della Croazia, ma tutti quelli che amano il calcio. Uno come Modric è un patrimonio di questo sport. Un mago del pallone".
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