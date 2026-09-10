Pastore: "Modric non è un problema, ma allontana il Milan dall'idea di Amorim"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sull'utilizzo di Goncalo Ramos.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sull'utilizzo di Goncalo Ramos: "Il problema attuale della fase offensiva - o meglio, il problema che ha avuto a Torino contro la Juventus - del Milan è quello di servire il suo giocatore migliore. Col Venezia, Goncalo Ramos è stato il primatista stagionale di tiri perché ha avuto tante occasioni, alcune anche sbagliate; col Torino e con la Juve non ha mai calciato.

E se col Torino nel primo tempo - che secondo me dei sei tempi del Milan di Amorim è il più vicino all'idea di Amorim (aggiungo: perché secondo me non c'era Modric, e non sto dicendo che Modric è un problema, anzi, però è qualcosa che allontana il Milan dall'idea di Amorim) - Ramos era comunque lì e il Milan era stabilmente nei 40 metri finali del Torino, contro la Juve ha fatto una gran fatica. Nonostante abbiano fatto una partita di grande sacrificio, di grande intelligenza, di duelli vinti e alcuni persi, ma di zero tiri, perché era un 3-6-1, un 4-5-1 con il Milan con esterni molto fumosi. Almeno finché non sono entrati Chukwueze e gli altri; ma a quel punto ha fatto gol il Milan".