MN - Liberali al Como, Polito: "Il Milan ha fatto di tutto per riprenderlo. Oggi sarebbe stato titolare con Cisse"

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Il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito ha detto la sua su Mattia Liberali e sulla sua scelta di non tornare al Milan, ma di andare a giocare nel Como

Tra i giocatori del Catanzaro che sono esplosi negli ultimi anni ci sono sicuramente anche Cisse, Liberali e Fasavuli che ora sono arrivati in club importanti di Serie A. Questo il pensiero a Milannews.it del ds dei calabresi, Ciro Polito:

Quanta soddisfazione c'è che talenti come Cisse, Liberali e Fasavuli siano in grandi club?

"Tutti e tre sono motivo d'orgoglio. I giocatori me li cerco e me li coccolo, ma sono stati una soddisfazione enorme. Mai potevi pensare che questi nel giro di 7-8 mesi giocavano in top club italiani. Anche per l'Italia è una grande cosa, perché sono giovani italiani perché poi se giocano mostrano il loro talento".

Capitolo Liberali: ha fatto bene ad andare a Como?

"Se è giusto o sbagliato non lo so. Il Milan ha fatto di tutto per riprenderlo. Secondo me è stata più una questione di come è stato trattato prima, di principi. È vero che io l'ho detto loro che a Como c'è Fabregas, tutto quanto, ma al Milan hanno dimostrato di volerlo a tutti i costi. Quindi nel Milan oggi avrebbero giocato lui e Cisse titolari, ma è una scelta che hanno preso loro e se è giusta o sbagliata lo dirà il tempo".