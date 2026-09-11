Amorim prepara nuovi cambi verso la Lazio: tornano Chukwueze e Cissé

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Amorim mischia le carte in tavola anche in vista della sfida contro la Lazio e pensa ad una nuova formazione

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Lazio con diversi possibili cambi rispetto alla gara contro la Juventus. Ruben Amorim continua a mischiare le carte negli ultimi allenamenti, ma le indicazioni più recenti portano verso il ritorno dal primo minuto di Samuel Chukwueze sulla fascia e di Alphadjo Cisse sulla trequarti. Entrambi sono stati decisivi a Torino contro la Juventus, anche perché la rete del Milan nasce proprio da questo asse inedito.

CHUKWUEZE E CISSE VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

Diego Moreira e Alexis Saelemaekers potrebbero quindi dalla panchina, mentre Cisse dovrebbe riprendersi il ruolo di trequartista di sinistra alle spalle di Gonçalo Ramos. Il Milan cerca la terza vittoria nelle prime quattro giornate e vuole anche cancellare i cattivi ricordi risalenti allo scorso anno dell'Olimpico, teatro di due sconfitte pesanti: l'eliminazione in Coppa Italia e il ko in campionato che difatti segnò l'inizio del declino della squadra di Max Allegri.

La trasferta arriva inoltre alla vigilia di una settimana importante, con il Benfica atteso a San Siro per l'esordio in Europa League e il Lecce come ultimo impegno prima della lunga sosta per le Nazionali.

GABBIA TORNA IN GRUPPO, PULISIC ASPETTA

Le buone notizie arrivano soprattutto dall'infermeria. Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e quindi sarà convocato, riaprendo il ballottaggio con Koni De Winter per una maglia da titolare nel tridente di difesa. Resta invece da capire se sarà finalmente il momento di Christian Pulisic, ancora fermo a zero minuti nonostante le convocazioni in queste prime tre giornate. Amorim potrebbe concedergli uno spezzone per iniziare a reinserirlo gradualmente.