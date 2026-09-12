Chukwueze, che avvio di stagione con Amorim! Il Milan pensa al suo rinnovo fino al 2031

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Samuel Chukwueze ha ritrovato grande vitalità nel nuovo ruolo che Ruben Amorim ha pensato per lui. Sono previsti contatti per il suo rinnovo fino al 2031

In questo avvio di stagione del Milan si parla giustamente tanto dell'impatto devastante avuto da Alphadjo Cisse, autore di due gol nelle prime tre giornate di campionato, ma c'è anche un altro giocatore che si sta mettendo in mostra in un ruolo non propriamente suo, vale a dire quello di esterno destro a tutta fascia. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, rientrato in estate dal prestito al Fulham e confermato in rosa da Ruben Amorim che fin dalla sua conferenza stampa di presentazione ha speso belle parole nei confronti del nigeriano.

CHUKWUEZE, CHE AVVIO DI STAGIONE CON IL MILAN: DUE ASSIST NELLE PRIME TRE GIORNATE DI SERIE A

L'ex Villarreal si trova a suo agio in questa nuova posizione, come testimoniano i due assist vincenti nelle prime tre gare di Serie A: il primo contro il Torino per la rete di Adrien Rabiot, il secondo invece lo ha sfornato domenica scorsa in casa della Juventus per il gol di Alphadjo Cisse. Oltre a questi due passaggi decisivi, Chukwueze ha fatto vedere tante altre belle cose, compresa anche una fase difensiva molto attenta. Dopo alcune stagioni in chiaroscuro tra Milan e Fulham, il nigeriano è tornato finalmente a fornire prestazioni importanti e il merito è certamente anche di Ruben Amorim che gli sta dando grande fiducia.

MILAN, PREVISTI CONTATTI CON CHUKWUEZE PER IL RINNOVO DI CONTRATTO

Come riporta stamattina Tuttosport, l'esterno rossonero punta a diventare un punto fermo del Diavolo sia per il presente che per il futuro, e non è un caso che nelle prossime settimane sono previsti dei contatti tra la dirigenza milanista e i suoi agenti per parlare del possibile rinnovo del suo contratto che è in scadenza nel 2028. La volontà comune sembra essere quella di andare avanti insieme e per questo si proverà a gettare le basi per un'unione più lunga. L'idea sarebbe quella di prolungare fino al 2031. La trattativa per il rinnovo deve però ancora iniziare, per ora Chuku deve solo pensare al campo e dare seguito al suo ottimo avvio di stagione.