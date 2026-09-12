Braglia non ha dubbi: "Il Milan non è ancora squadra da alta classifica"

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Le considerazioni di Simone Braglia in vista della partita di domani sera tra biancocelesti e i rossoneri: un estratto del suo pensiero

Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan di mister Ruben Amorim è desideroso di trovare i tre punti nel prossimo ed imminente turno di campionato. Domani sera infatti, i rossoneri saranno ospiti della Lazio dell'ex cuore milanista Rino Gattuso. Una trasferta insidiosa e ricca di ostacoli, visto soprattutto l'ottimo momento di forma della Lazio, prima a punteggio pieno dopo le tre vittorie di fila in questo breve avvio di campionato.

Così, in vista proprio della sfida di domani all'Olimpico, è intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia. Questo un estratto delle sue considerazioni sulla partita tra i biancocelesti e i rossoneri:

"E' un big match. Ho dei dubbi ora sul Milan, già con la Juve ha sprecato un'occasione. Fatto il gol ha rinunciato a giocare. E con una Juve così una squadra che capisce il momento della partita avrebbe dovuto vincerla. Credo che non sia ancora una squadra d'alta classifica. La Lazio ha avuto la consapevolezza di un allenatore che gli ha dato carattere, quello che non vedo nel Napoli di Allegri. Credo che la Lazio si giochi tanto col Milan".