Serie A, tripletta di Mastantuono: la Fiorentina vince a Venezia

Serie A, tripletta di Mastantuono: la Fiorentina vince a VeneziaMilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Niccolò Crespi

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22', poi nei viola si accende l'argentino, che segna il gol del pareggio al 29' e un minuto più tardi completa la rimonta. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1, seguito dal tris di Mastantuono. Nel finale inutile il gol di Hainaut. Debutto ok per Paolo Vanoli, mentre gli uomini di Stroppa restano a 0 punti in classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9

Inter 9

Lazio 9

Como 7

Milan 7

Juventus 7

Frosinone 6

Atalanta 6

Cagliari 6

Sassuolo 4

Udinese 4

Napoli 3

Torino 3

Lecce 3

Fioentina 3*

Bologna 1

Parma 1

Monza 1

Genoa 0

Venezia 0 *

Una gara in più *