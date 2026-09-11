Letizia: "Si aspettavano un Huthcinson un po' più indietro, ma da Milanello arrivano buoni riscontri sulla sua condizione"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Omari Hutchinson, nuovo trequartista del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Omari Hutchinson, nuovo trequartista del Milan: "Omari Hutchinson potrebbe essere pronto all'esordio con la maglia del Milan: vedremo se da titolare o a partita in corso, e se contro la Lazio, il Benfica o il Lecce. Io, comunque, me lo aspetto e mi aspetto minutaggio per lui. Da Milanello, infatti, filtra qualche spiffero su una sua buona condizione atletica: forse ci si aspettava un Hutchinson un po' più imballato e indietro, invece i riscontri forniti dall'esterno inglese sono stati decisamente positivi. Chissà, quindi, che non possa rappresentare subito una sorpresa già per la sfida con la Lazio. In quel caso, bisognerà capire se Rabiot prenderà un turno di riposo per poi subentrare nel finale, come abbiamo visto nelle prime due partite, oppure se tornerà in quello che, secondo me, sarebbe il suo ruolo teorico: il mediano nei due di centrocampo. Una posizione al fianco di Luka Modric o Ardon Jashari, dunque al posto di Yunus Musah".

HUTCHINSON CON CONSAPEVOLEZZA

Omari Hutchinson si presenta al Milan con entusiasmo e idee chiare. Dopo una stagione complicata al Nottingham Forest, l'inglese vuole rilanciarsi in rossonero, forte della fiducia di Ruben Amorim, che lo ha voluto per qualità precise: mancino, rapido e capace di creare superiorità sulla destra. Il tecnico lo sta inserendo gradualmente, ma Hutchinson non vede l'ora di debuttare. Sul paragone con Leao frena, pur ammettendo di voler avere un importante tanto importante quanto quello avuto dal portoghese. Il suo obiettivo è semplice: creare, segnare e conquistare una tifoseria che gli ha già trasmesso fame e passione.