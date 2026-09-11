L'Olimpico un tabù recente per il Milan: a Roma per spezzare la serie negativa

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Oggi alle 12:24News
di Lorenzo De Angelis
Le ultime due trasferte del Milan nella Roma biancoceleste non rievocano di certo bei ricordi ai tifosi rossoneri

Gli ultimi due incroci in casa della Lazio hanno lasciato brutti ricordi al Milan: due sconfitte per 1-0, entrambe pesanti, una in Coppa Italia e una in campionato. Proprio il ko di marzo aveva interrotto l'imbattibilità esterna dei rossoneri e rappresentato il primo passo falso lontano da casa nella corsa Champions. 

Ora la squadra di Amorim vuole invertire la tendenza. L'ultimo successo sul campo della Lazio risale al primo marzo 2024, quando Okafor firmò il gol devisivo nel finale. Domani il Milan proverà a tornare da Roma con tre punti pesanti, per la classifica e il morale. 