Ballottaggio Jashari-Modric per la mediana: lo svizzero scalpita per una maglia

Ballottaggio Jashari-Modric per la mediana: lo svizzero scalpita per una magliaMilanNews.it
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis
Ballottaggio in mediana per Ruben Amorim in vista della sfida contro la Lazio: Jashari scalpita per una maglia da titolare

Restano dubbi a centrocampo in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Lazio. Il principale ballottaggio riguarda Ardon Jashari e Luka Modric, con il croato che potrebbe essere lasciato a riposo nell'ottica della gestione delle energie, soprattutto in vista dell'esordio in Europa League di mercoledì a San Siro contro il Benfica. 

Jashari, invece, spinge per partire titolare e potrebbe affiancare l'oramai imprescindibile Yunus Musah, ritenuto fondamentale per equilibrio, intensità e lavoro in fase di rottura. La scelta finale dipenderà ancora uan volta dalle valutazioni di Ruben Amorim nelle ultime ore della partita. 