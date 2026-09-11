Un esordio da rivedere, ma segnali interessanti: cosa può dare Moreira al Milan

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Esordio complicato per Moreira contro la Juventus: tanti errori, ma anche segnali interessanti sulle qualità che il belga può offrire al Milan

Non è stata probabilmente la partita che Diego Moreira aveva immaginato per il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan. Il debutto del belga è arrivato in uno degli scenari più complicati del campionato, ovvero l'Allianz Stadium, e contro una Juventus capace per lunghi tratti di mettere in difficoltà la squadra di Rúben Amorim. Il risultato finale, 1-1, racconta soltanto in parte la serata: il Milan è passato in vantaggio con Alphadjo Cisse al 69', prima di essere raggiunto dal colpo di testa di Federico Gatti nel recupero. Moreira, invece, aveva già lasciato il campo al 61', al termine di una prestazione complicata, nella quale sono emersi diversi limiti ma anche alcuni elementi utili per comprendere il tipo di giocatore arrivato in rossonero.

La sorpresa di Amorim e un debutto immediatamente complicato



La prima indicazione significativa è arrivata ancora prima del fischio d'inizio. Moreira non era mai sceso in campo con il Milan in una partita ufficiale, ma Amorim ha deciso di lanciarlo direttamente dal primo minuto in una trasferta di altissimo livello. Il tecnico portoghese lo ha schierato sulla fascia destra del suo 3-4-2-1, con Estupiñán sul versante opposto e Modrić e Musah nella zona centrale del campo.

La scelta conferma la possibilità che Amorim veda nel belga una soluzione importante per la fascia, anche se il suo recente percorso allo Strasburgo lo aveva visto giocare con continuità anche sulla corsia sinistra. Arrivato dallo Strasburgo con un investimento importante e un contratto fino al 2031, Moreira è stato scelto dal Milan per le sue caratteristiche di velocità, capacità nell'uno contro uno e duttilità. Formatosi tra Standard Liegi e Benfica e passato anche da Chelsea e Lione, aveva trovato proprio allo Strasburgo una maggiore continuità, riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante nel calcio francese.

Contro la Juventus, però, l'esperimento sulla destra si è confrontato immediatamente con una partita particolarmente complessa. Luciano Spalletti aveva preparato con attenzione il duello sulla fascia e Çelik ha cercato di impedire a Moreira di ricevere con spazio davanti. La pressione immediata del turco ha costretto spesso il numero 22 rossonero a giocare rapidamente, aumentando il margine di errore. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato proprio l'importanza dell'aggressione juventina nel limitare la possibilità per Moreira di girarsi e sfruttare la propria velocità.

Tanti errori e poca incisività negli ultimi metri



I numeri spiegano perché il giudizio sulla sua prima presenza non possa essere particolarmente positivo. Moreira è rimasto in campo per 61 minuti, toccando 59 palloni e completando 27 passaggi. Ha provato a partecipare con continuità alla costruzione del gioco, ma ha perso 18 possessi e vinto soltanto due degli otto duelli disputati. Anche nella fase difensiva ha incontrato difficoltà, subendo tre dribbling.

Non è riuscito soprattutto a trasformare la propria presenza sulla fascia in occasioni concrete. Cinque tentativi di cross non hanno prodotto gli effetti sperati e Moreira è arrivato raramente nella condizione ideale per attaccare direttamente la porta juventina. La sua partita è stata quindi caratterizzata più dalle intenzioni che dalla capacità di trasformarle in giocate efficaci.

La difficoltà è stata evidente anche nei giudizi del giorno successivo. Sky Sport gli ha assegnato un 5, mentre le valutazioni riportate dalla stampa nazionale si sono mosse prevalentemente tra il 5 e il 5,5. Il denominatore comune è stato l'elevato numero di imprecisioni, accompagnato però dalla sensazione di un giocatore progressivamente meno timoroso con il trascorrere dei minuti.

Sarebbe comunque riduttivo attribuire tutte le difficoltà al singolo. Il Milan nel suo complesso ha prodotto una delle prestazioni offensive meno convincenti di questo avvio di stagione. Amorim stesso, nel dopopartita, ha riconosciuto che la Juventus aveva fatto meglio soprattutto nella gestione del possesso. I rossoneri hanno faticato nelle uscite dal basso, hanno trovato poche linee verticali e raramente hanno messo i propri giocatori offensivi nelle condizioni di ricevere vicino all'area avversaria.

Quel primo pensiero sempre rivolto in avanti



Dentro una prestazione complicata, però, c'è un elemento tecnico che merita attenzione. Moreira non sembra essere un esterno portato a gestire il pallone in maniera esclusivamente conservativa. Quando riceve, la sua prima lettura tende a essere verticale: controlla, alza lo sguardo e cerca di capire se esiste lo spazio per avanzare.

È una caratteristica che può spiegare parte dell'interesse del Milan nei suoi confronti. Contro la Juventus raramente è riuscito a trasformare questa intenzione in una giocata realmente pericolosa, ma l'atteggiamento tecnico è apparso evidente. La Gazzetta ha evidenziato proprio questa predisposizione a guardare immediatamente in avanti e una qualità di base nel controllo del pallone che, nonostante gli errori successivi, è comunque emersa.

Non è un aspetto secondario in una squadra che ha bisogno di aumentare la propria capacità di creare superiorità numerica. Moreira può ricevere largo, affrontare direttamente il difensore oppure partire qualche metro più indietro. La sua carriera recente racconta infatti un giocatore utilizzato in diverse posizioni: ala offensiva, esterno di centrocampo e, in alcune occasioni, anche terzino. Allo Strasburgo ha giocato frequentemente anche a sinistra, mentre il Milan e Amorim sembrano considerare la fascia destra una delle possibili collocazioni per sfruttarne le caratteristiche.

Lo Strasburgo racconta un giocatore diverso da quello visto a Torino



Per comprendere perché il Milan abbia puntato su Moreira bisogna inevitabilmente andare oltre i 61 minuti dello Stadium. Nell'ultima stagione di Ligue 1 il belga ha chiuso con 27 presenze, 4 gol e 6 assist, confermando una crescita evidente soprattutto nella produzione offensiva.

I suoi numeri francesi descrivono un esterno capace non soltanto di puntare il diretto avversario, ma anche di partecipare alla rifinitura. I dati della scorsa stagione evidenziano una buona produzione negli assist, nei passaggi chiave e nei cross rispetto ad altri giocatori impiegati nella stessa posizione.

Sono proprio alcune delle caratteristiche rimaste maggiormente nascoste contro la Juventus. Moreira ha avuto pochi metri per accelerare, è stato costretto spesso a ricevere con un avversario vicino e non ha trovato quella libertà necessaria per trasformare velocità e tecnica in superiorità numerica.

La differenza tra il Moreira dello Strasburgo e quello osservato a Torino suggerisce quindi prudenza nel giudizio. La partita è stata negativa sotto diversi aspetti, ma difficilmente può essere considerata da sola rappresentativa del suo reale potenziale, soprattutto considerando il cambio di squadra, di campionato e di collocazione tattica.

C'è anche un Moreira senza palla che può servire al Milan



Un altro elemento destinato a diventare importante nel percorso del belga riguarda la fase difensiva. Nel sistema di Amorim un esterno non può limitarsi ad attaccare. Deve coprire molti metri, abbassarsi sulla linea dei difensori quando necessario e soprattutto essere affidabile nei duelli.

Allo Stadium questa parte del lavoro è stata problematica. I 18 possessi persi e il bilancio negativo nei duelli individuali evidenziano quanto l'adattamento alle richieste tattiche del Milan sia ancora da completare. Ma la storia recente del giocatore suggerisce che esistano margini di lavoro interessanti.

Già durante la sua esperienza allo Strasburgo Moreira aveva mostrato una buona disponibilità al sacrificio, accompagnando alle qualità offensive numerose azioni difensive e recuperi del pallone. Sky Sport, presentandone il profilo al momento del trasferimento, aveva sottolineato proprio questo aspetto insieme a velocità e versatilità.

Per Amorim può diventare un fattore importante: possedere talento nell'uno contro uno non basta se si occupa una posizione che richiede di percorrere continuamente l'intera fascia. Il primo passo sarà quindi capire quanto rapidamente Moreira riuscirà ad assimilare le richieste del nuovo sistema.

Un'insufficienza che non deve trasformarsi in una sentenza



L'esordio di Moreira resta quindi negativo sul piano della prestazione, ma non necessariamente indicativo di tutto ciò che il giocatore potrà offrire al Milan. Il belga ha sbagliato molto e ha avuto la peggio nella maggior parte dei duelli individuali, senza riuscire a sfruttare con continuità la propria velocità.

Ma dentro una partita insufficiente sono comparsi anche alcuni segnali. La volontà di giocare verticalmente, la rapidità con cui cerca di orientare il controllo verso la porta avversaria, la disponibilità a occupare tutta la fascia e una tecnica che appare interessante rispetto alla produzione concretamente mostrata allo Stadium.

A 22 anni e dopo poche settimane trascorse a Milanello, sarebbe prematuro chiedere a Moreira di essere già completamente inserito nei meccanismi di una squadra nuova. Tanto più considerando che il suo debutto è arrivato direttamente contro la Juventus e durante una serata nella quale l'intero Milan ha faticato a sviluppare un calcio offensivo fluido.

L'obiettivo delle prossime settimane sarà soprattutto trasformare l'istinto in efficacia. Moreira dovrà perdere meno palloni, comprendere meglio i tempi delle sovrapposizioni, migliorare le letture difensive e trovare maggiore continuità nell'uno contro uno. Saranno soprattutto queste componenti, più che una singola prestazione, a permettere di capire quanto le qualità intraviste allo Strasburgo possano tradursi in un contributo concreto per il Milan.

La prima fotografia in rossonero non è venuta bene. Ma sarebbe un errore scambiarla già per il ritratto definitivo del giocatore. Moreira avrà bisogno di tempo per adattarsi al nuovo sistema e dimostrare sul campo le qualità che hanno convinto il Milan a puntare su di lui. E, se il gruppo riuscirà a trovare la necessaria continuità, il Milan potrà confermarsi come una delle favorite per i primi 4 posti in campionato, come già sottolineato dalle quote dei portali autorizzati per le scommesse italia.

