Esodo rossonero all'Olimpico: attesi almeno 10mila tifosi ospiti contro la Lazio

Esodo rossonero all'Olimpico: attesi almeno 10mila tifosi ospiti contro la LazioMilanNews.it
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Oggi alle 11:48News
di Lorenzo De Angelis
Atteso un vero e proprio esodo rossonero all'Olimpico contro la Lazio: saranno infatti almeno 10mila i tifosi del Milan

Il Milan potrà contare su un sostegno importnate nella trasferta contro la Lazio. All'Olimpico sono attesi almeno 10mila tifosi rossoneri, pronti a spingere la squadra di Ruben Amorim in una sfida che può avere un peso specifico importante nonostante sia solo la quarta giornata di campionato. 

L'obiettivo è avvicinarsi al primato solitario in Serie A, prima di spostare l'attenzione sull'Europa League e sull'esordio contro il benfica. Una corince di pubblico importante, dunque, per accompagnare il Milan in uno dei primi snodi importanti della stagione. 