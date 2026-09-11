Milan, Chukwueze verso il ritorno da titolare: Estupiñán favorito a sinistra
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Le possibili scelte di Ruben Amorim sulle fasce in vista della partita in programma domani contro la Lazio all'Olimpico
Sulle corsie esterne il Milan potrebbe tornare a una soluzione già vista contro la Lazio. Samuel Chukwueze è infatti candidato a partire dal primo minuto sulla fascia destra, mentre sul lato opposto Pervis Estupinan resta favorito su Davide Bartesaghi.
Ruben Amorim sembra quindi orientato a puntare su maggiore spinta e profondità sugli esterni, affidandosi alla velocità del nigeriano e alla continuità dell'ecuadoriano. Le ultime indicazioi da Milanello vanno in questa irezione, anche se il tecnico portoghese ha già dimostrato di poter cambiare le proprie scelte fino alle ore immediatamente precedenti alla gara.
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