Amorim avvicina Rabiot alla porta e il Milan cambia volto

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Adrien Rabiot sempre più centrale nel nuovo progetto tecnico del Milan nel ruolo di trequartista

Adrien Rabiot sta diventando uno dei cardini del nuovo Milan di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lo ha avanzato sulla trequarti per sfruttarne inserimenti, fisicità e capacità di incidere negli ultimi metri. Il gol segnato a Torino ha già dato una prima risposta, mentre contro la Lazio arriverà un altro test importante.

Con Pulisic ancora in fase di recupero, il francese rappresenterà una soluzione preziosa per dare equilibrio ed imprevedibilità al 3-4-2-1. Rabiot ha accettato il nuovo ruolo da leader e ora cerca continuità per confermare la bontà della scelta.