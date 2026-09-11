Serie A, la classifica aggiornata: Milan a 7 punti dopo 3 giornate

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La classifica di Serie A aggiornata prima che cominci il quarto turno di campionato

Dopo tre giornate di campionato, la Serie A ha tre squadre in vetta a punteggio pieno. Si tratta della Roma, dell'Inter e della Lazio: quest'ultima sarà la prossima avversaria del Milan per il quarto turno. Si giocherà all'Olimpico sabato alle ore 18, i rossoneri avranno una chance di superare proprio i biancocelesti di Gattuso: il Diavolo oggi si trova a 7 punti, -2 dalla vetta insieme al Como e alla Juventus. Tre anche le squadre ancora senza una vittoria: Genoa, Fiorentina e Venezia, queste ultime due si affronteranno sulla laguna venerdì.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9

Inter 9

Lazio 9

Como 7

Milan 7

Juventus 7

Frosinone 6

Atalanta 6

Cagliari 6

Udinese 4

Sassuolo 4

Napoli 3

Torino 3

Lecce 3

Parma 1

Monza 1

Bologna 1

Venezia 0

Genoa 0

Fiorentina 0