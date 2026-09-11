Serie A, la classifica aggiornata: Milan a 7 punti dopo 3 giornate
MilanNews.it
La classifica di Serie A aggiornata prima che cominci il quarto turno di campionato
Dopo tre giornate di campionato, la Serie A ha tre squadre in vetta a punteggio pieno. Si tratta della Roma, dell'Inter e della Lazio: quest'ultima sarà la prossima avversaria del Milan per il quarto turno. Si giocherà all'Olimpico sabato alle ore 18, i rossoneri avranno una chance di superare proprio i biancocelesti di Gattuso: il Diavolo oggi si trova a 7 punti, -2 dalla vetta insieme al Como e alla Juventus. Tre anche le squadre ancora senza una vittoria: Genoa, Fiorentina e Venezia, queste ultime due si affronteranno sulla laguna venerdì.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 9
Inter 9
Lazio 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Atalanta 6
Cagliari 6
Udinese 4
Sassuolo 4
Napoli 3
Torino 3
Lecce 3
Parma 1
Monza 1
Bologna 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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