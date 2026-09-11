Serie A, oggi comincia la quarta giornata: il programma completo

Serie A, oggi comincia la quarta giornata: il programma completoMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio
Il programma completo della quarta giornata di Serie A 2026/27

La quarta giornata di Serie A Enilive è già alle porte. Oggi inizia il nuovo turno di campionato con due delle tre squadre ancora a zero punti che si affronteranno venerdì sera: Venezia-Fiorentina. Il Milan invece sarà di scena sabato alle ore 18 in casa di una delle capoliste, la Lazio dell'ex Gattuso: mercoledì i rossoneri saranno poi impegnati in Europa League contro il Benfica a San Siro.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO

VENERDÌ 11/9

ore 20.45, Venezia-Fiorentina

SABATO 12/9

ore 15, Genoa-Frosinone
ore 18, Lazio-Milan
ore 20.45, Atalanta-Cagliari

DOMENICA 13/9

ore 15, Lecce-Monza
ore 18, Napoli-Bologna
ore 20.45, Sassuolo-Juventus

LUNEDÌ 14/9

ore 18.30, Torino-Roma
ore 18.30, Como-Parma
ore 20.45, Inter-Udinese