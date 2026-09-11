Verso Lazio-Milan, oggi Amorim parla in conferenza alle 14

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Vigilia di Lazio-Milan, terza trasferta in quattro giornate. Mister Ruben Amorim parla in conferenza stampa a partire dalle 14

Torino, Torino e Roma. Tre trasferte nelle prime quattro giornate di campionato per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Per la quarta giornata di Serie A i rossoneri se la vedranno con la Lazio di Rino Gattuso, prima a punteggio pieno dopo un avvio sorprendente e convincente. All'Olimpico, questa volta davvero senza tifosi, il Milan affronterà una squadra in forma e che gioca con entusiasmo.

Mister Ruben Amorim presenterà la sfida in conferenza stampa: l'appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle ore 14 e sarà possibile seguire l'evento con il live testuale di MilanNews.it per non perdersi neanche una dichiarazione dell'allenatore lusitano. La conferenza sarà trasmessa anche sui canali tematici rossoneri e su DAZN.