Lazio-Milan sabato alle 18, arbitra Marcenaro di Genova
La squadra arbitrale designata dall'AIA per Lazio-Milan di sabato pomeriggio
Domani il Milan scenderà nuovamente in campo in Serie A. Secondo impegno consecutivo in trasferta, il terzo lontano da San Siro nelle prime quattro gare di campionato. La formazione di Ruben Amorim sarà ospite della Lazio di Gennaro Gattuso che al momento si trova in testa alla classifica insieme a Inter e Roma a punteggio pieno. L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la partita: allo Stadio Olimpico fischierà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
VERSO LAZIO-MILAN, L'ARBITRO DELLA SFIDA
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
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