Amorim pensa alla coppia Chukwueze-Cisse per la sfida contro la Lazio

Amorim pensa alla coppia Chukwueze-Cisse per la sfida contro la LazioMilanNews.it
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Oggi alle 10:48News
di Lorenzo De Angelis
Contro la Lazio Ruben Amorim potrebbe valutare l'inserimento dal primo minuto di Chukwueze e Cisse

Arrivano indicazioni sulla possibile formazione del Milan contro la Lazio. Samuel Chukwueze potrebbe tornare titolare come esterno di centrocampo, mentre Alphadjo Cisse è candidato a riprendersi il posto sulla trequarti alle spalle di Gonçalo Ramos. 

A rischiare il posto sono di conseguenza Diego Moreira e Alexis Saelemaekers, schierati invece dall'inizio contro la Juventus. Chukwueze e Cisse erano stati decisivi a Torino, con l'assist del nigeriano per il gol del giovane ex Catanzaro. Amorim, però, resta imprevedibile: spesso comunica l'undici definitivo soltanto nella riunione tecnica pre partita. 