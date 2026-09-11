Gabbia torna in gruppo: ora è duello con De Winter per una maglia da titolare

Gabbia torna in gruppo: ora è duello con De Winter per una maglia da titolareMilanNews.it
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Oggi alle 10:36News
di Lorenzo De Angelis
Matteo Gabbia recuperato per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Torna il ballottaggio con De Winter per una maglia da titolare

Buone notizie da Milanello per Ruben Amorim in vista della sfida di domani contro la Lazio. Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà regolarmente convocato per la partita dell'Olimpico, lasciandosi alle spalle i problemi fisici degli ultimi giorni. Il suo rientro riapre di conseguenza il ballottaggio in difesa con Koni De Winter, reduce da una prova molto convincente all'Allianz Stadium contro la Juventus. 

Amorim avrà quindi una soluzione in più sulla quale puntare per il reparto arretrato, con la scelta del titolare destinata a diventare uno dei tempi principali di questa vigilia.