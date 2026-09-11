Pellegatti addolorato: "Ma i colpevoli che vedono il Como in Champions e non il Milan, non avranno qualche rimorso?!"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla situazione attuale del Milan nei confronti del Como.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla situazione attuale del Milan nei confronti del Como: "Guardavo il Como battere facilmente, autorevolmente e spettacolarmente l'avversario, e riflettevo. Vi domandavo e mi domandavo: avranno qualche rimorso? Non ne ho parlato nei giorni scorsi, ma chiudo il discorso ora che si sono chiusi i tre giorni di Champions League. Avranno qualche rimorso i colpevoli del fatto che noi dobbiamo aspettare una settimana per vedere l'Europa League? Sgombro subito il campo da ogni equivoco: è un mio pensiero espresso sul mio canale YouTube, potreste anche non essere d'accordo, ma io rimango di questa idea. E i colpevoli non sono Tare e Allegri, chiariamolo subito.

I colpevoli del fatto che il Milan non sia in Champions League saranno stati davanti alla televisione a gustarsi la vittoria ben giocata e ben meritata del Como. Ma non avranno un minimo di rimorso per aver rovinato il lavoro di Tare e Allegri? Ce l'avranno un po' di rammarico, o avranno visto la partita così, tanto per fare, giusto perché non avevano niente da fare, guardandosi una Champions League dove il Milan non c'era né martedì, né mercoledì, né giovedì?

Io mi auguro di sì, perché non vedere il Milan in Champions per il secondo anno consecutivo, dopo essere stati nei primi posti dalla seconda alla trentasettesima giornata, fa male. Per me la chiusura della scorsa stagione è ancora dolorosissima. Il 9 aprile, quando perdiamo contro il Napoli, perdiamo quel secondo posto che occupavamo quasi ininterrottamente dal 30 agosto. Dopo la sconfitta con la Cremonese ci eravamo riposizionati lì e siamo rimasti secondi fino al 9 aprile. Poi, proprio il 9 aprile, è successa la catastrofe con quel discorso a Casa Milan in cui sono stati indicati i giocatori che non avrebbero fatto parte della rosa l'anno successivo. Ma i colpevoli avranno qualche rimorso o sono solo io ad essere addolorato?!".