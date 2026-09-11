Tifosi Lazio: "Sabato appuntamento a Formello per accompagnare la squadra. Però la contestazione continua"

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I tifosi laziali continuano a protestare contro Lotito ma propongono di accompagnare la squadra allo stadio prima della sfida col Milan

L'avvio di campionato della Lazio, tre vittorie su tre, ha sopreso un po' tutti. E probabilmente anche i tifosi biancocelesti. Il popolo laziale è ormai in protesta continua con Claudio Lotito da mesi e continuerà anche oggi a lasciare lo stadio deserto: una presa di posizione netta e decisa che però non ha nulla a che vedere con mister Gattuso e squadra. Il tifo organizzato biancoceleste infatti invita ad accompagnare la squadra nel viaggio da Formello allo stadio, senza però entrare all'Olimpico. Questo il messaggio emanato oggi:

"Per far sentire il nostro supporto alla squadra e al mister, diamo appuntamento a tutti i laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15.00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio. Da lì in poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita in un pub o a casa con gli altri fratelli laziali. La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra e al mister lontani dall’Olimpico".