Lazio, Floriani Mussolini: "Affronteremo la prossima con ancora più cattiveria"
Un inizio di campionato travolgente della Lazio che ha vinto tre partite su tre e guida la classifica di Serie A a punteggio pieno al pari dei cugini della Roma e dell'Inter. Nel prossimo weekend la strada dei biancocelesti di mister Gennaro Gattuso si incrocerà con quella del Milan di Ruben Amorim, in occasione del quarto turno di campionato. Al termine della vittoria laziale sul campo dell'Udinese, il terzino Romano Floriani Mussolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha buttato un occhio anche al prossimo impegno.
Le parole di Floriani Mussolini dopo la vittoria della Lazio sull'Udinese: "Questa è stata una vittoria di carattere, siamo stati bravi a ribaltarla. Spero che questo sia solo l'inizio di una grande stagione. Noi guardiamo partita dopo partita, siamo stati bravi a iniziare così e affronteremo la prossima con ancora più cattiveria"
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