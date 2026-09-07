Eurorivali, il Benfica vince in campionato: prima di San Siro avrà due altre gare

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Il Benfica, primo avversario del Milan in Europa League, ha vinto in campionato nel weekend: prima di San Siro ha altre due gare in calendario

L'esordio del Milan in Europa League, in questa stagione, sarà in una sfida dal profumo intenso di Champions: mercoledì 16 settembre, tra una decina di giorni, verrà a far visita il Benfica a San Siro. Primo turno della League Phase della competizione molto ostico con una delle partite più complicate del lotto per Ruben Amorim che, tra le altre cose, è anche un ex della partita. Prima però il Milan sarà a Roma per affrontare la Lazio e anche i portoghese avranno i loro impegni.

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Nel corso del weekend il Benfica non ha sbagliato l'impegno in campionato: le Aguias hanno vinto 3-0 in casa del Maritimo, grazie alla doppietta di Leandro Barreiro e al gol di Prestianni, due dei quali sono arrivati nel finale. A differenze del Milan, prima dello scontro in Europa League fra dieci giorni, il Benfica ha in programma ben due gare. La prima si giocherà domani sera alle 21.45 in trasferta sul campo del Moreirense, la seconda è prevista per domenica alle ore 19 contro il Gil Vicente.