Lazio, sei assenti contro l'Udinese. Prima convocazione per Gudmundsson
Dopo quella di ieri in casa della Juventus, il Milan è atteso ora da una nuova trasferta in Serie A sabato alle 18 a Roma sul campo della Lazio. Prima dell'impegno contro i rossoneri, la squadra di Rino Gattuso sarà impegnata questa sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. In vista di questa partita, come riporta tuttomercatoweb.com, il tecnico biancoleste dovrà fare a meno di Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Pellegrini e Rovella, mentre potrà contare per la prima volta su Albert Gudmundsson, arrivato l'ultimo giorno di calciomercato estivo dalla Fiorentina.
Ecco l'elenco completo dei giocatori della Lazio convocati da Gattuso per la trasferta di stasera a Udine:
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Šutalo.
Centrocampisti: Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Farcomeni.
Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra, Gudmundsson.
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