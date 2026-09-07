Lazio, allarme Pinamonti: lascia il campo per infortunio a inizio ripresa

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A inizio secondo tempo la Lazio, prossima avversaria del Milan ha perso Pinamonti per uno scontro di gioco: l'attaccante è uscito

Non arrivano buone notizie in casa Lazio. Nel corso del posticipo del lunedì che i biancocelesti stanno giocando contro l'Udinese in Friuli, a inizio ripresa il mister Gennaro Gattuso è stato costretto a sostituire Andrea Pinamonti, nuovo centravanti laziale che oggi scendeva per la prima volta in campo da titolare. L'attaccante arrivato dal Sassuolo ha avuto la peggio al minuto 46 dopo un fallo a metà campo di Kabasele: colpo subito alla caviglia.

Pinamonti ha lasciato il campo zoppicando sostenuto dallo staff medico, ha provato poi a rientrare ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca: Gattuso ha sostituito Pinamonti al minuto 53 facendo entrare Tijani Noslin. Oltre al danno la beffa perché nel periodo trascorso a bordocampo, un minuto come da nuovo regolamento, l'Udinese ha trovato il gol. Adesso, nelle prossime ore, saranno da valutare le condizioni dell'attaccante biancoceleste in vista della partita di sabato contro il Milan.