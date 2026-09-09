Lazio, Pinamonti in dubbio per il Milan: oggi gli esami alla caviglia

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Andrea Pinamonti, centravanti della Lazio prossima avversaria del Milan, è in dubbio per la sfida di sabato: oggi gli esami alla caviglia

L'esordio dal primo minuto di Andrea Pinamonti con la maglia della Lazio non è andato certo come avrebbe sperato. Il centravanti ex Sassuolo, arrivato in biancoceleste sul gong della sessione estiva di calciomercato, ha esordito nel finale della gara contro il Genoa in occasione del secondo turno di Serie A e ha fatto la sua prima partenza dal primo minuto in quest'ultimo weekend sul campo dell'Udinese. Una partita che, però, è finita prima del tempo per un infortunio rimediato alla caviglia (LEGGI QUI).

Dopo l'intervento di Kabasele, Pinamonti ha lasciato il campo zoppicando. A oggi la sua presenza contro il Milan rimane in dubbio, stando a quanto scrive il giornale romano Il Messaggero. Sempre secondo le indiscrezioni fornite dal quotidiano capitolino, oggi sono in programma gli esami strumentali per la caviglia di Andrea Pinamonti che aiuteranno a capire la reale entità del problema e anche gli eventuali tempi di recupero richiesti al calciatore.