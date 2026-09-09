Il ds della Lazio spara alto: "Se arriva un'offerta da 50 milioni per Frattesi..."

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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani parla di Davide Frattesi in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa. il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha toccato diversi temi di stretta attualità in casa biancoceleste, come ad esempio Davide Frattesi, l'uomo del momento da quelle parti:

"Se abbiamo preso un giocatore che si sta rilevando importante per la Lazio già sappiamo che questi giocatori rappresentano il futuro della Lazio. Non si può fare un'operazione fine a sé stessa spendendo 5 milioni di euro per il prestito, 5 milioni hanno la coda lunga e quando si fanno queste operazioni le si fanno perché tutto deve combaciare. Se non posso permettermi Ronaldinho a 150 milioni, ovviamente non lo faccio. Abbiamo la consapevolezza per dire che possiamo soddisfare tutte le esigenze di cui abbiamo bisogno. Poi valuteremo il rendimento sul campo e si potrà cambiare strategia. Di fronte a offerte importanti ci sono anche giocatori che possono mettersi di traverso, Gattuso ha detto di lavorare con giocatori che vogliono venire alla Lazio. Se arriva la Premier che vuole dare 50 milioni perché Frattesi ha fatto tre gol in tre partite e lui vuole andare, che dici a Frattesi di non andare? Noi non abbiamo mandato via nessuno dalla Lazio".