Lazio, Gudmundsson pensa subito al Milan: "Sarà un test molto bello e importante"
Albert Gudmundsson non poteva sognare un esordio migliore con la maglia della Lazio: il trequartista, arrivato a fine mercato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, ha infatti debuttato entrando in campo nel secondo tempo e segnando il gol vittoria contro l'Udinese con un bel colpo di testa. Dopo il match, il giocatore islandese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel, parlando anche del prossimo impegno della squadra di Rino Gattuso contro il Milan di Ruben Amorim in programma sabato ale 18 allo stadio Olimpico di Roma:
"Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara, quella con il Milan sarà un test molto bello e importante" le sue parole riportate da lalaziosiamonoi.it.
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