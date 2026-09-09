Lazio, Gudmundsson pensa subito al Milan: "Sarà un test molto bello e importante"

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Dopo aver segnato al debutto con la maglia della Lazio, Albert Gudmundsson ha parlato del prossimo impegno dei biancocelesti contro il Milan

Albert Gudmundsson non poteva sognare un esordio migliore con la maglia della Lazio: il trequartista, arrivato a fine mercato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, ha infatti debuttato entrando in campo nel secondo tempo e segnando il gol vittoria contro l'Udinese con un bel colpo di testa. Dopo il match, il giocatore islandese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel, parlando anche del prossimo impegno della squadra di Rino Gattuso contro il Milan di Ruben Amorim in programma sabato ale 18 allo stadio Olimpico di Roma:

"Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Questie vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara, quella con il Milan sarà un test molto bello e importante" le sue parole riportate da lalaziosiamonoi.it.