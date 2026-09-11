Pinamonti recupera per il Milan: sarà lui il riferimento offensivo della Lazio

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Andrea Pinamonti ha smaltito il problema alla caviglia, sarà a disposizione contro il Milan

Buone notizie per la Lazio in vista della sfida contro il Milan. Andrea Pinamonti ha smaltito il problema alla caviglia destra accusato a Udine ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo per l'intera seduta. L'attacante sarà quindi a disposizione e, salvo sorprese, partirà dal primo minuto come prinicpale riferimento offensivo della squadra biancoceleste.

Il suo recupero rappresenta un segnale importante per la Lazio, che potrà contare su un centravanti di peso in una gara delicata e di alto livello come quella contro il Milan.