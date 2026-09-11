Braglia non è convinto: “Lazio-Milan? Ho dei dubbi sui rossoneri, non sono una squadra d’alta classifica”

vedi letture

Simone Braglia di Lazio-Milan e afferma che sarà una partita difficile per i rossoneri di Ruben Amorim.

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia, ha parlato di vari temi riguardanti la quarta giornata di Serie A e, in merito a Lazio-Milan, si è espresso così.

Lazio-Milan, come la vede? "E' un big match. Ho dei dubbi ora sul Milan, già con la Juve ha sprecato un'occasione. Fatto il gol ha rinunciato a giocare. E con una Juve così una squadra che capisce il momento della partita avrebbe dovuto vincerla. Credo che non sia ancora una squadra d'alta classifica. La Lazio ha avuto la consapevolezza di un allenatore che gli ha dato carattere, quello che non vedo nel Napoli di Allegri. Credo che la Lazio si giochi tanto col Milan".