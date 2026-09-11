Orlando su Lazio-Milan: “Sarà difficile per il Milan, i rossoneri non riesco a capirli bene”

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Massimo Orlando parla di Lazio-Milan e afferma che sarà una partita difficile per i rossoneri di Ruben Amorim.

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando, ex giocatore, ha parlato di vari temi riguardanti la quarta giornata di Serie A e, in merito a Lazio-Milan, si è espresso così.

Lazio-Milan, come la vede? "Difficile per il Milan, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non semplice in quell'ambiente. Giocatori ed allenatore sono tutelati in questa situazione, ma sta sorprendendo. Invece il Milan non riesco a capirlo bene. Penso sempre che l'equilibrio non dia garanzie. Ovviamente dobbiamo dare un po' di tempo ad Amorim, che vuole proporre un gioco che necessita di tempo. E' una squadra un po' sopravvalutata e l'equilibrio tra centrocampo e difesa non mi fa stare tranquillo".