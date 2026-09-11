Probabile formazione Milan: tornano Cisse e Chukwueze dall'inizio

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La probabile formazione del Milan in vista della trasferta di domani pomeriggio contro la Lazio. Cisse e Chukwueze

Terza trasferta nelle prime quattro partite di campionato per il Milan di Ruben Amorim. Dopo le due uscite torinesi, si va verso Roma per disputare il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A: all'Olimpico, con calcio d'inizio sabato 12 settembre settembre alle 18:00, ci sarà la sfida alla Lazio di Rino Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 2 Estupinan

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, Gabbia 46, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemaekers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Chukwueze-Moreira, Bartesaghi-Estupinan

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO LAZIO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. De Winter conserva il posto al centro della difesa assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic; Gabbia è rientrato in gruppo solo ieri e non ha ancora tanti minuti nelle gambe. Sugli esterni, ci saranno Chukwueze e Estupinan, che è in vantaggio nel ballottaggio con Bartesaghi. Moreira va in panchina e sarà utilizzato come arma a gara in corso dopo la prestazione sottotono dello Stadium. Sulla trequarti ci sarà Cisse dal primo minuto al posto di Saelemaekers; assieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, dovrebbe esserci Rabiot nella posizione da trequartista, nonostante la prova non così positiva contro la Juventus. E Pulisic? Amorim oggi ha parlato a lungo dello statunitense in conferenza stampa: il numero 11 domani giocherà, probabilmente a gara in corso. Il tecnico rossonero ha ricordato dell'infortunio subito in estate e ha svelato di una piccola ricaduta dopo una botta presa in allenamento: ecco spiegato il mancato utilizzo finora. A centrocampo, assieme a Modric, confermato Musah che è in vantaggio su Jashari.

LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Maurizio Marcenaro di Genova

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: sabato 12 settembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it