Milan-Atalanta, parte la vendita dei biglietti: ecco tutte le info utili
Di seguito tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per la partita Milan-Atalanta, in programma domenica 18 ottobre alle ore 18:00.
FASI DI VENDITA
Fase abbonati
Da venerdì 11 settembre ore 15:00 a domenica 13 settembre ore 23:59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili.
Fase Milan Club
Da venerdì 11 settembre ore 15:00 fino a domenica 13 settembre ore 23:59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice “Tessera Socio Milan Club” potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di “Tessera Socio Milan Club”.
Fase di vendita libera
Dalle 15:00 di lunedì 14 settembre fino ad esaurimento posti.
Under 16
Under 16 sono acquistabili solo insieme ad 1 intero in un rapporto massimo 1:3;
Under 16 sono cedibili solo ad altri Under 16;
Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 2010 in poi;
Promozione attiva a partire dalla fase abbonati Plus.
Over 60
Senior Over 60: è cedibile solo ad altri Senior;
Senior Over 60: tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1966;
Promozione attiva dalla fase abbonati Plus.
INFO DI VENDITA
Il cambio nominativo è consentito una sola volta.
Per i tifosi residenti nella città di Bergamo e provincia è vietato l’acquisto nei settori locali.
Le informazioni sul settore ospiti verranno comunicate a breve.
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