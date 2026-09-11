Serie A, al via la quarta giornata: la lista degli squalificati, diffidati e indisponibili

Serie A, al via la quarta giornata: la lista degli squalificati, diffidati e indisponibiliMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:12News
di Andrea La Manna
Di seguito la lista di tutti i diffidati e di tutti gli squalificati della quarta giornata di Serie A.

Di seguito la lista completa dei diffidati, degli indisponibili e degli squalificati di Serie A.

ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien.
Squalificati: Gaetano (salta Cagliari)
diffidati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: El Azzouzi, Orsolini.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

COMO
Indisponibili: Addai
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Parisi
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

FROSINONE
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Venturino.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

INTER
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Yildiz, Cabal, Thuram, Ekhator, Boga, Locatelli, McKennie
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric, Rovella.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Geubbels
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

MILAN
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

MONZA
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Tourè, Varela, Ziolkovski
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, McTominay, Meret, Giovane, Alisson Santos
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Bernabe, Nicolussi Caviglia.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

ROMA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Pieragnolo, Cande, Ismael Kone, Walukiewicz.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Casadei, Coco
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Chakvetadze, Zaniolo, Palma.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno

VENEZIA
Indisponibili: Franjic, Moreno, Adorante, Sverko, Duncan.
Squalificati: nessuno.
diffidati: nessuno