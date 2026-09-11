F. Galli convinto: "Al mercato del Milan è mancato qualcosa, ma non la punta: si dia spazio a Camarda"

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Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulla questione inerente alla proprietà del Milan.

Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a RadioSportiva sulla questione inerente alla proprietà del Milan: "Ognuno poi reagisce a proprio modo rispetto al sentimento e all'amore per la propria squadra. Io credo che una contestazione ad oltranza non porti da nessuna parte, se non altro non porti un sostegno alla squadra che alla fine scende in campo e ha bisogno del sostegno dei tifosi. Poi possiamo discutere certamente su quelle che sono state le politiche sportive del nostro gruppo dirigenziale e della nostra proprietà, intendo quella del Milan, però alla fine in campo ci vanno i giocatori. Io credo che se uno vuole protestare fino in fondo non va allo stadio, e quindi questo discorso economico-finanziario comincia ad avere qualche falla.

Credo che il tifoso debba comunque sostenere la squadra. Mi sembra che nell'ultimo mercato sia mancato qualcosa - magari un altro difensore centrale, anche se è stato riproposto Tomori, o magari un altro centrocampista - ma la punta no, perché così si potrà dare spazio a Camarda. È un mercato che però ha visto Gila, Ramos, Hutchinson e Diego Moreira, insomma giocatori di qualità. Io mi auguro che prima o poi questa qualità si esprima sul campo".