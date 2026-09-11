Ordine: "Amorim deve convincersi che, se vuole fare partita difensiva, Saelemaekers e Bartesaghi sono gli interpreti ideali"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla formazione del Milan di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla formazione del Milan di Amorim: "Amorim deve convincersi che sui due lati, se vuole fare partita difensiva, Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra sono gli interpreti ideali. Moreira, non giudicabile a Torino, non mi ha fornito un solo spunto positivo: ha ricevuto 27 palloni e 27 volte li ha passati indietro a Gila qualche volta mettendolo in crisi. Mai che abbia affrontato un “uno contro uno”. Chukwueze mi sembra più inserito nello schema quando vuoi fare una partita offensiva. Ma il problema principale restano i due trequartisti e qui l’abbondanza non manca. Abbondanza che spesso induce ad alternare e quindi a sbagliare. In questi ruoli bisogna battezzare le coppie: Cisse-Pulisic a sinistra, Rabiot (meglio se subentra a partita in corso) -Loftus Cheek a destra con Hutchinson di ricambio. La cifra tecnica collettiva non è esaltante. E soprattutto siamo ancora lontani dall’aver trovato l’assetto giusto. Per questo motivo il viaggio a Roma contro la Lazio che l’anno scorso fu decisivo in negativo può fornirci qualche risposta autorevole.

In difesa le pedine sono contate e nel frattempo l’infortunio di Gabbia ha dato una mano perché De Winter è francamente cresciuto tra Venezia e Juventus a tal punto da relegare Kolo Muani in una zona d’ombra della partita. Qui problemi non ce ne sono. O meglio ce ne sarebbero stati qualora non fosse intervenuto il reintegro di Tomori considerato un errore da parte della solita compagnia di giro".