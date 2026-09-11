Occhio alla Lazio: dal 2012, il Milan ha perso di più in trasferta solo contro Inter e Juve

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Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan, che ha raccolto quattro vittorie e quattro pareggi.