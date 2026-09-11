Occhio alla Lazio: dal 2012, il Milan ha perso di più in trasferta solo contro Inter e Juve

Occhio alla Lazio: dal 2012, il Milan ha perso di più in trasferta solo contro Inter e JuveMilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia
Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan, che ha raccolto quattro vittorie e quattro pareggi.

Dal 2012 a oggi, la Lazio ha vinto sette delle 15 partite casalinghe di Serie A contro il Milan (4N, 4P). In questo periodo, il Milan ha perso più trasferte in campionato soltanto contro l’Inter (otto) e la Juventus (nove) – a quota sette anche contro il Napoli. Lo riporta Opta.