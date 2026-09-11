Sabatini pazzo del Como: "Ho rivisto il Milan di Sacchi 40 anni dopo"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Como in Champions League.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Como in Champions League: “Ho rivisto il Milan di Sacchi 40 anni dopo, il Barcellona di Guardiola 20 anni dopo. Ho visto il Como di Fabregas vincere all'esordio in Champions League contro il Lipsia. Una partita meravigliosa che è difficile di raccontare in pochi secondi tanto è stato splendido ammirare tutti i giocatori scesi in campo. Nico Paz è una stella tra le stelle". E così via… Per arrivare al titolo della Gazzetta che ancora questa mattina conquistava la prima pagina della rosa online: “Il Como stupisce ancora! All'esordio in Champions travolge il Lipsia, è spettacolo sul lago”.

SABATINI NON CONTENTO ALLO STESSO MODO DI JUVE-MILAN

"Sabato ho visto Inter-Napoli, domenica Juve-Milan: mi sembravano due serie diverse, due categorie diverse, due campionati diversi. Poi ci ho pensato bene ed effettivamente lo erano, perché non si devono offendere né gli juventini né i milanisti se Chivu dice che quello non è uno scontro diretto. È la fotografia della classifica dell'anno scorso, quando la Juve è arrivata sesta e il Milan è arrivato quinto. Poi ho pensato anche che gli allenatori, Spalletti e Amorim - due indubbiamente molto bravi - rivendicano una certa padronanza del gioco, di idee, di schemi, del calcio dominante. Io tutto questo non l'ho visto. Anzi, ripensando a Inter-Napoli - così mi tolgo subito il pensiero fin da questo primo approccio - se l'allenatore fosse stato Allegri, o della Juve o del Milan, con quello spettacolo lì, quante gliene avrebbero dette?".