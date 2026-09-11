Serafini: "Ad Amorim chiedo di mantenere un assetto equilibrato e di rimandare gli esperimenti in occasioni più propizie"

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Luca Serafini, giornalisra, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it sul gioco e la formazione del Milan di Ruben Amorim.

Luca Serafini, giornalisra, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it sul gioco del Milan di Ruben Amorim: "La formazione la fa l'allenatore, la fa Amorim. Gli chiediamo solo di farci rivedere il Milan dell'amichevole contro il Manchester e quello della prima giornata a Torino. Di mantenere un assetto equilibrato e di rimandare gli esperimenti in occasioni più propizie che non in casa della Juventus... Capisco far sì che tutti si sentano coinvolti, ma preferire lo stralunato Moreira all'uomo più in forma dell'estate, Chukwueze, proprio non si è capito.

Con la Lazio bisogna giocare una partita seria e attenta: ho visto tutte le prime partite della squadra di Gattuso, dall'eliminazione in Coppa Italia in casa con il Mantova (!) alle 3 vittorie consecutive in campionato (Bologna, Genoa e Udinese). Ci sono grinta, organizzazione, entusiasmo, idee. Forse il reparto avanzato non è tecnicamente elevatissimo, ma con Pinamonti, Cancellieri e Gudmundsson è numericamente più forte anche di quello rossonero. Noslin, Zaccagni e Isaksen portano fieno alla prima fila, Frattesi si imbuca e colpisce come un rettile, in difesa sono compatti. L'unica cosa che va dimostrata all'Olimpico è che la qualità dei rossoneri sia complessivamente superiore. Quei primi 70' della prima giornata non devono rimanere un episodio".