Pastore: "Amorim è sembrato molto deluso dopo la Juve: mi aspetto che domani il Milan alzi il livello"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio presentando Lazio-Milan, match in programma domani.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio presentando Lazio-Milan, match in programma domani: "La Lazio è la prima squadra a punteggio pieno nella storia con il pubblico che sciopera: è una questione che prescinde chiaramente dal risultato, perché si trascina dall'anno scorso e ha motivi, secondo me, fondati. Non mi metto a dire chi abbia ragione e chi torto, ma sono ragioni comprensibili quelle del tifo organizzato e anche di gran parte dei tifosi normali che, con un certo peso e sofferenza, hanno deciso di non abbonarsi. Lazio-Milan è chiaramente una partita che farà un po' più di pubblico del solito, oltre al settore ospiti che sarà evidentemente presente.

Detto ciò, è una gara interessante perché sono molto curioso di vedere come reagirà il Milan: non tanto al risultato, che non è stato certo negativo a Torino, quanto all'atteggiamento che ha deluso Amorim. Amorim è sembrato molto deluso; non dico che non se l'aspettasse, però si attendeva forse un po' più di coraggio, che resta la parola chiave di questo inizio di stagione. Se il Milan dovesse ripetere o peggiorare la prestazione di Torino, a prescindere dal risultato, sarebbe un trend — per quanto breve — già un po' preoccupante.

Invece mi aspetto che contro la Lazio - non so quanto sia inferiore alla Juve, ma qualcosina secondo me sì - il Milan alzi il livello della qualità sotto porta, magari con Cisse titolare al posto di Saelemaekers in attesa del recupero di Pulisic, e che arrivino più uomini in area. La questione è proprio quella: il Milan non ha mai tirato fino al gol di Cisse perché non arrivava nessuno, non c'era un pallone per il centravanti e gli altri erano più preoccupati di coprire e tenere il modulo tattico. Questa cosa può andar bene a Torino contro la Juve, ma contro la Lazio c'è bisogno di una partita con più personalità, anche perché il Milan proclama di giocare per vincere trofei e fare punti".